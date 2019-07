huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Scontro a distanza su Twitter tra Paolae Maria Elena. La deputata dei democratici, invitata dalla collega pentastellata a cercare un nuovo lavoro dopo la proposta di riduzione dei parlamentari del M5S, aveva ricordato: “Io faccio l’avvocato, lei non so”.Io faccio l’avvocato. Ma non troverei nulla di male a fare il saldatore. Nella prossima legislatura credo di avere i voti per restare in Parlamento. In caso contrario farò la professione per cui ho studiato. Lei non so. Magari mandi ila suo cugino, quello dei vaccini https://t.co/4bpAbpqQ0U— maria elena(@meb) July 14, 2019ha risposto mostrando la propria soddisfazione per il titolo universitario che conseguirà a breve: “Oggi ho preso il mio ultimo 30 a Sociologia dei fenomeni politici. Se vuole da ottobre può chiamarmi Dottoressa in Scienze Politiche. ...

Devabole : RT @HuffPostItalia: Tweet bollenti fra Taverna e Boschi. È sfida a 'colpi di curriculum' - edoardottt1 : RT @HuffPostItalia: Tweet bollenti fra Taverna e Boschi. È sfida a 'colpi di curriculum' - riccardo_71 : @HuffPostItalia Tweet bollenti.. Uno poi pensa 'male', neanche che fossero Lesbia e Saffo.. -