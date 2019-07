Trentino | l' orso M49 fugge Pronti ad abbatterlo

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) È caccia all’in. Questa notte la Guardia Forestale è riuscita a catturare l'denominato M49 per il quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, aveva firmato un'ordinanza di cattura per abbattere l'animale. L'in questione era stato etichettato come pericoloso perché si è avvicinato più volte alle zone abitate, l'ultima delle quali in una malga dove erano presenti delle persone intente a lavorare.All'ordinanza di Fugatti aveva risposto il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che aveva accusato il Governatore di aver emesso un provvedimento illegittimo perché privo di una deliberazione ufficiale da parte di tecnici che avessero confermato la pericolosità dell'animale.Fugatti aveva replicato che non c'era più tempo da perdere e che la sua decisione era dovuta alla pericolosità dell'animale, responsabile da solo dell'80% ...

