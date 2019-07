Robbie Williams | incubo agorafobia per tre anni

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non solo Ed Sheeran, che soffre di ansia sociale. Ancheha confessato alle pagine del The Sun di aver sofferto un altro particolare disagio. L'.La mia carriera era diventata stratosferica ma il mio corpo e la mia mente mi dicevano che non dovevo andare da nessuna parte, che dovevo stare fermo. Quindi mi sono letteralmente seduto ed ho aspettato. Sono stato agorafobico dal 2006 al 2009. In quegligiravo per casa senza farmi la barba, indossando un caftano di cashmere e mangiando i Kettle Chips. Mi hanno offerto 15 milioni di sterline per prendere il posto di Simon Cowell ad American Idol. In più mi è stato proposto di fare un grande concerto negli Stati Uniti. Ma io non riuscivo ad alzarmi dal divano.per tre15 luglio 2019 17:04.

GRAZMORGANGRACE : RT @Fabio1211P: ?________?________? ??Buon Pomeriggio?? Perché....???..Tu... Sei sempre il mio dolce pensiero....??? ?? Robbie Williams… - zazoomblog : Robbie Williams ammette: Soffrivo di agorafobia non mi alzavo dal divano - - #Robbie #Williams #ammette: #Soffrivo - Fabio1211P : ?________?________? ??Buon Pomeriggio?? Perché....???..Tu... Sei sempre il mio dolce pensiero....??? ?? Robbie… -