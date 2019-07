Ramsey | ' Quando ho sentito che la Juve era interessata a me non esistevano altre proposte'

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lantus, a gennaio ha iniziato il suo restyling accaparrandosi Aaronin uscita dall'Arsenal, con la formula del parametro zero. il giocatore, nonostante da mesi transiti nell'ambiente bianconero per curarsi da un infortunio, è stato presentato alla stampa soltanto oggi. L'emozione di Aaron Il centrocampista gallese inizia la sua conferenza esprimendo in italiano tutta la sua felicità di essere approdato nel club di Andrea Agnelli che ritiene una delle società più forti al mondo: "Sono contento di essere venuto qui allantus una delle squadre più grandi al mondo". L'ex Arsenal assicura che sta lavorando scrupolosamente per riprendersi dall'infortunio: fino ad oggi non ha ancora espletato un allenamento completo insieme al gruppo, ma è fiducioso di poterlo fare a breve. Il giocatore ha raccontato come l'interesse dellanei suoi confronti l'abbia reso felice perché ...

forumJuventus : VIDEO Ramsey si presenta: 'Felicissimo di essere alla Juve, quando ti chiamano i bianconeri le altre offerte non co… - Fprime86 : RT @forumJuventus: VIDEO Ramsey si presenta: 'Felicissimo di essere alla Juve, quando ti chiamano i bianconeri le altre offerte non contano… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: VIDEO Ramsey si presenta: 'Felicissimo di essere alla Juve, quando ti chiamano i bianconeri le altre offerte non contano… -