(Di lunedì 15 luglio 2019)inizia ilDay, l'evento promozionale di Amazon dedicato ai clienti, sconti e promozioni su tantissime categorie per i clientiper celebrare il club fedeltà di Amazon e ripagare la fiducia dei clienti. Dalla TV quadro di Samsung ai prodotti Apple, passando per PlayStation, Huawei, libri ed elettrodomestici per la casa, ecco gli sconticonvenienti diin costante aggiornamento.