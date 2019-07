Miss Italia fuori da La7 | torna in Rai?

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un Missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

I retroscena di Blogo : Miss Italia fra Rai e Fox alla ricerca di una casa televisiva : Quella di quest'anno non è un'edizione qualunque di Miss Italia, si festeggiano infatti gli 80 anni da quel 1939 in cui fu eletta la prima reginetta del bel paese (all'epoca il concorso si chiamava "5000 lire per un sorriso").Negli ultimi anni il concorso è stato trasmesso da La7, dopo la decisione di Rai di non mandarlo più in onda, ma Urbano Cairo ha detto negli scorsi giorni che per lui "Miss Italia finisce qui". In realtà già prima di ...

Augusto Fantozzi - morto ex ministro/ Aveva 79 anni : fu anche comMissario di Alitalia : Augusto Fantozzi, morto ex ministro e tributarista: il professore romano Aveva 79 anni. Fu anche commissario di Alitalia.

È morto Augusto Fantozzi - fu ministro delle Finanze e comMissario di Alitalia : L'ex ministro Augusto Fantozzi è morto oggi a Roma a 79 anni. Fantozzi, professore ordinario di diritto tributario, è stato due volte ministro (delle Finanze con Dini e del Commercio con Prodi), deputato, presidente della commissione Bilancio della Camera e anche commissario straordinario di Alitalia.Continua a leggere

Che fine farà (in Tv) «Miss Italia»? : 01. Nicole Nietzsch (Miss Equilibra Trentino Alto Adige)02. Mara Boccacci (Miss Equilibra Emilia Romagna)03. Naomi Rizzo (Miss Miluna Calabria 2018)04. Marta Murru (Miss Liguria)05. Laura Schiavoni (Miss Rocchetta Bellezza Marche)06. Lucrezia Perelli (Miss Cinema Umbria)07. Martina Iacomelli (Miss Cinema Toscana)08. Chiara Bordi (Miss Miluna Lazio)09. Giuliana Panzino (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)10. Erika Franceschini (Miss Equilibra ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a comMissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Italia compatta su Missioni estero - per Libia 102 milioni di euro : Il Pd attacca la Lega sulle accuse di avere ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin. Matteo Salvini minaccia querele e afferma di non avere mai incassato un rublo. La Francia si difende sui missili transalpini ritrovati in una base di Haftar: "Non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier della Lega attacca: "Chiederemo spiegazioni". In questo quadro apparentemente tumultuoso, permane, silenziosa e sotto traccia, ...

Ue - per l’Italia 5 vicepresidenze e due presidenze nelle comMissioni : Lega e M5s esclusi : Quattro vicepresidenze al Pd e una a Fratelli d’Italia oltre a una presidenza a Forza Italia a un’altra ai dem. Sono questi i ruoli assegnati all’Italia all’interno delle venti commissioni permanenti dell’Europarlamento, che rimarranno in carica due anni e mezzo. Nomine però dalle quali sono stati esclusi Lega e Movimento 5 Stelle. Oltre alla presidenza di Antonio Tajani (Ppe) alla Commissione Affari Costituzionali, e a ...

Una buona notizia per l'Italia. Gualtieri rieletto presidente di comMissione a Strasburgo : L'eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri è stato rieletto presidente della commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo. “Lavorerà per avere più investimenti, completare l’Unione economica e monetaria, e ottenere maggiore giustizia fiscale”, assicura il Partito socialista europeo

La7 palinsesti : Urbano Cairo annuncia lo stop a Miss Italia e la serie Chernobyl : La nuova stagione di La7 si apre con tante certezze consolidate, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Myrta Merlino e Andrea Purgatori, ma con alcune importanti novità: a partire dallo stop della collaborazione con Miss Italia la cui nuova edizione non andrà più sulle tv di Urbano Cairo, mentre è stata annunciata la nuova trasMissione per Licia Colò dal titolo Eden un pianeta da salvare e soprattutto arriva in chiaro la serie ...

Palinsesti La7 2019-20 : Miss Italia non ci sarà. Parla Cairo : Miss Italia non torna su La7: l’annuncio di Urbano Cairo Oggi sono stati presentati i Palinsesti di La7 2019 – 2020. E durante la presentazione, l’editore Urbano Cairo ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti. Di cosa si tratta? L’editore del terzo polo televisivo, Parlando con i giornalisti della prossima edizione di Miss Italia, ha rivelato senza indugio alcuno quanto segue: “Non continueremo. Per ...

Ue - Fontana : “Lavoriamo per un comMissario italiano. Giorgetti alla Concorrenza? Persona valida” : “Ringrazio per la fiducia di Salvini e del presidente Conte”. Lorenzo Fontana, a margine di un evento al Ministero dell’Agricoltura, commenta così la nomina a ministro agli Affari europei. Per l’attuale ministro per la Famiglia e le Disabilità “in Europa sarei già soddisfatto se non si parlasse più di ‘cordone sanitario’ nei confronti della Lega perché – afferma – lo ritengo insultante nei ...