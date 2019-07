In passato cadevano i governi Oggi Salvini deve dimettersi

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gli osservatori di politica internazionale individuano nelle mosse più recenti sia di Trump che di Putin un ritorno allo stile, se non ai contenuti, della guerra fredda. A dispetto delle analisi sullo spostamento irreversibile dell’asse geopolitico, non è il Pacifico né l’Estremo Oriente il luogo del conflitto. Il centro torna a essere l’Europa e con essa, in buona parte, l’area dei Paesi del Mediterraneo. La Cina, al momento, non entra in questo gioco.Ora, appunto, in tale contesto che ricorda da vicino la guerra fredda, un Paese cardine dell’Alleanza atlantica s’impantana nello scandalo - se i riscontri giudiziari dovessero confermarlo - di un partito che traffica con i suoi uomini su possibili commesse petrolifere, avendo come obiettivo l’accaparramento di royalties (ovvero di tangenti) finalizzate all’assalto del ...

