Recensione del libro ' Tiger Blues' di Jimi B Jones

Moonlight Recensione e trama del film di Barry Jenkins : Moonlight, film scritto e diretto da Barry Jenkins, basato sull’opera teatrale In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney, è in uscita nei cinema italiani giovedì 16 febbraio 2017. Il film è vincitore del Golden Globe per il migliore film drammatico. Di seguito riportiamo trama, recensione e trailer. Moonlight trama Chiron è un giovane afroamericano che vive in un quartiere malfamato di Miami. Il film racconta la ...

Spider-man : far from home : Recensione film che conclude la tersa fase del MCU : Arriva nelle sale “Spider-man: far from home” capitolo conclusivo della fase 3 dell’MCU dopo i fatti di “Avengers – end game” con Tom Hollan e Samuel L. Jackson. Peter Parker è tornato in vita dopo la sconfitta di Thanos e con lui, tutta l’altra metà della popolazione mondiale che il supercattivo aveva spazzato via. Che cosa è cambiato con il sacrificio di Tony? Gli Avengers che fine hanno fatto? E soprattutto chi sarà il nuovo Iron Man? ...

Big Little Lies 2×05 si prepara a schiacciare le Monterey Five col peso delle loro bugie (Recensione) : Il più puro piacere di questa stagione è stato osservare alcune tra le migliori attrici di Hollywood dare il meglio di sé episodio dopo episodio. In Big Little Lies 2x05, però, neppure l'arte pare sufficiente a giustificare uno sviluppo così lento dell'intreccio. Come ogni altro episodio, Kill Me parte con alcuni flashback della morte di Perry per poi soffermarsi sui drammi delle Monterey Five. Celeste, che ancora una volta ha trascorso la ...

Recensione F1 2019 - l’evoluzione del motorsport digitale secondo Codemasters : I motori di F1 2019 si sono finalmente accesi per questa nuova stagione, con i ragazzi di Codemasters che si sono prodigati per riportare nuovamente il motorsport più seguito al mondo sulle console dei videogiocatori. Un lavoro che come sempre mira a soddisfare voglie videoludiche assolutamente settoriali quali quelle degli appassionati e che, come ogni anno, si troverà a dover subire il giudizio dei rigidissimi amanti delle velocissime ...

Recensione : 'La rivoluzione della dignità' di Stefano Rodotà : Stefano Rodotà è stato un illuminante giurista italiano, con sguardo sempre attento è intervenuto nel dibattito sulla rivoluzione tecnologica e questo testo, La rivoluzione della dignità, ne è in parte un esempio. Il saggio, pubblicato nel 2013 dalla casa editrice napoletana La scuola di Pitagora, è tratto dalla lectio doctoralis che l’autore tenne all’Università di Macerata per la laurea honoris causa in Scienza della politica nel 2010. Il ...

The Handmaid’s Tale 3×07 ritrova la crudeltà gratuita del regime ma resta povera e inconcludente (Recensione) : Il promettente avvio di stagione ci aveva convinti che questa fosse la volta buona: June avrebbe rovesciato Gilead e la luce in fondo al tunnel presagita da cast e showrunner sarebbe stata sempre più vicina. E in effetti queste ipotesi sono sembrate verosimili, perlomeno fino a un paio di settimane fa. Nel sesto episodio, però, le cose sono iniziate a cambiare e The Handmaid's Tale 3x07 ha proseguito la corsa verso il caos assoluto. Questo ...

Big Little Lies 2×04 prelude al collasso delle Monterey Five tra crolli nervosi e relazioni fallite (Recensione) : Big Little Lies 2x04 segna il passaggio alla seconda parte della stagione e se da un lato l'impianto narrativo sembra ancora fatiscente, dall'altro lo schermo restituisce una ricchezza espressiva che solo certi grandi artisti hanno la capacità di interpretare. Come nelle scorse settimane, anche stavolta è il cast a rendere l'episodio un'ora di impeccabile televisione. Big Little Lies 2x04 continua a disporre le sue pedine in vista di un ...

Big Little Lies 2×03 svela il costo dell’infedeltà e dell’amore irrazionale (Recensione) : Dopo un avvio di stagione a ritmo sostenuto, Big Little Lies 2x03 rallenta. O, per meglio dire, si prende tutto il tempo necessario per confermarci che sì, la fine del mondo è vicina, non solo per le Monterey Five ma per l'intero pianeta. Vediamo subito perché. Ed, innanzitutto, non è più Ed. Dopo la rocambolesca confessione di tradimento da parte di Madeline, la sua fiduciosa pacatezza scompare per far posto a un risentimento cieco e ...

Falchi Recensione e trama del film di Toni D’Angelo : Falchi è il film ambientato nella Napoli contemporanea uscito nei cinema giovedì 2 marzo 2017. La regia è di Toni D’Angelo, il figlio del cantante napoletano Nino D’Angelo. Le musiche sono state curate dallo stesso Nino D’Angelo, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal regista con Marcello Olivieri e Giorgio Caruso. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Falchi cast Nel cast, oltre ai due protagonisti ...

Toy Story 4 : Recensione e trama del ritorno sul grande schermo di Woody e Buzz : Arriva nelle sale italiane Toy Story 4, il nuovo film d’animazione targato Disney e Pixar e diretto da Josh Cooley. La pellicola segna il ritorno sul grande schermo di Woody, Buzz e gli altri giocattoli che saranno impegnati in un’altra grande avventura dal 26 giugno al cinema. Arriva nei cinema italiani Toy Story 4 con una nuova e divertente avventura on the road “Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basta ...

The Handmaid’s Tale 3×05 regala il miglior episodio della stagione con un finale a sorpresa che è un colpo da maestro (Recensione) : Chiunque avesse dei dubbi questa settimana trova la sua conferma: la serie ha ancora tanto da dire, e The Handmaid's Tale 3x05 ne è la prova. In quello che finora è il miglior episodio della stagione continuiamo a seguire le vicende della piccola Nichole. Serena, ancora addolorata per la sua perdita, cerca di convincersi che la vita della bambina in Canada sia migliore di qualsiasi alternativa le si potesse offrire a Gilead. Fred, intanto, ...

Big Little Lies smentisce i dubbi sull’utilità della seconda stagione grazie a una Meryl Streep al top (Recensione) : La notizia del rinnovo di Big Little Lies per una seconda stagione non è stata accolta con un consenso unanime. L'opinione più diffusa era che quel tumultuoso season finale avesse portato a compimento l'indimenticabile viaggio delle Monterey Five, esaurendo il potenziale narrativo della serie. Come sappiamo, però, capita spesso che le opportunità creative e le ragioni di business stringano alleanze più forti della semplice ragionevolezza. A ...

Madame X di Madonna è una possibile Babele del pop (Recensione) : A 4 anni da "Rebel Heart" (2015) un nome che ha del classico ma che ha sempre forgiato il nuovo compare nuovamente tra le novità del mese: "Madame X" di Madonna è stato lanciato il 14 giugno. Ci ritroviamo all'ascolto di un disco babelico, una struttura dantesca di brani talmente assortiti da sembrare la tracklist di una compilation. La signora Ciccone, del resto, ha sempre voluto spingere al massimo la sua creatività e ce ne eravamo ...

Tales of the City su Netflix poteva essere il miglior ritratto dell’odierna comunità LGBTQ - ma annacqua la modernità in storie troppo semplici (Recensione) : La comunità LGBTQ è solita evolversi più rapidamente del resto della società e Tales of the City, su Netflix dal 7 giugno, avrebbe potuto e dovuto dipingerne un ritratto quanto mai moderno e fedele alla realtà. Le intenzioni sono buone e i risultati più che discreti, ma considerare le occasioni sprecate fa sbiadire alcuni dei meriti della serie. La versione di Tales of the City disponibile su Netflix è un revival dell'omonima miniserie ...