(Di domenica 14 luglio 2019) Sarà anche un genio della comunicazione e della politica, ma sule sui rapporti con la Russia Matteosta sbagliando tutto. Non chiarisce, non risponde alle domande, scarica pubblicamente(ma non lo denuncia), non tranquillizza i propri alleati del governo. E prova a sviare il dibattito pubblico con le solite provocazioni su rom e migranti.