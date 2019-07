La Bastiglia dell' amicizia d' acciaio franco-tedesca

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...