Fischi alla parata del 14 luglio Macron contestato in patria Video

Parigi - Macron sfila alla parata del 14 luglio ma viene Fischiato. I contestatori : “Dimettiti - dimettiti” : Emmanuel Macron contestato dai Parigini. È successo oggi, durante le celebrazioni per la festa nazionale del 14 luglio. Il presidente francese, a bordo di un’auto militare insieme ai generali, ha percorso gli Champs-Elysees in direzione place de la Concorde ma è stato fischiato e alcune persone gli hanno urlato: “Dimissioni, dimissioni“. Francia, il ministro dell’Ambiente ...

Coppa America – Allan - che botta! Testata prima del Fischio d’inizio : si presenta in campo con il… turbante [FOTO] : Allan, costretto a scendere in campo in Brasile-Paraguay con il ‘turbante’: vistosa fasciatura per il mediano del Napoli infortunatosi prima della partita Cosa ci fa Allan in campo con un ‘turbante’? È la domanda che in molti si sono fatti vedendo la sfida di Coppa America fra Brasile e Paraguay. Il centrocampista del Napoli ha giocato con una vistosa fasciatura blu che gli copriva la testa, dovuta ad un infortunio precedente al match. ...

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo Fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

Sblocca cantieri - il governo pone la fiducia alla Camera. Fischi dall’opposizione : Il governo ha posto la fiducia sul decreto Sblocca cantieri, in discussione alla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervenendo in Aula. L’opposizione ha accolto la proposta con Fischi e grida. La seduta dell’Aula è stata sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Il 6 giugno scorso il Senato ha approvato il testo con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti, dopo una ...

Lecce - Salvini è sul palco ma i Fischi e i cori dei contestatori coprono la sua voce all’altoparlante : le immagini dalla piazza : fischi, urla, cori da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini in piazza sant’Oronzo a Lecce. La voce del vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori che apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. I contestatori sono stati tenuti a distanza di sicurezza dal palco del ...

Salvini a Papa Francesco : “Bisogna fare - non parlare. I morti in mare sono diminuiti”. Fischi dalla piazza per Bergoglio : Prima la citazione di De Gasperi, secondo cui “un politico deve fare, non parlare”. Poi l’attacco diretto a Papa Francesco: “Anche a sua Santità, che oggi ha detto che bisogna ridurre i morti in mare. Bene, noi li abbiamo ridotti”. Da piazza del Duomo, dove Matteo Salvini ha chiuso la manifestazione in vista delle Europee del 26 maggio, appena è stato nominato Bergoglio si sono levati i Fischi. ...

Salvini : "Estremista chi guida l'Ue" Nomina il Papa - Fischi dalla piazza : Sono stati decine di migliaia i simpatizzanti dei sovranisti che hanno riempito piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si è snodato per le vie cittadine prima di arrivare nel 'salotto della città'. Qui il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, i cui slogan... Segui su affaritaliani.it