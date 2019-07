Clizia Incorvaia | Gogna mediatica Replicherò a breve e saprete tutta la verità

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019), dopo l'intervista concessa dal suo ex marito, Francesco Sarcina, a Il Corriere della Sera, e dopo lo scoop del settimanale Oggi che aveva anticipato la notizia del tradimento della fashion blogger con l'attore Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze del front-man de Le Vibrazioni, ha reagito dinanzi allo scossone mediatico che la vicenda ha provocato.La fashion blogger, social influencer e modella catanese ha parlato chiaramente di "" e, oltre a condividere alcuni insulti e commenti offensivi che ha ricevuto in queste ore, ha ripubblicato anche i tanti messaggi di sostegno che ha ricevuto da coloro che laha definito "donne vere".: "la, non fatti privi di fondamento" 14 luglio 2019 22:30.

