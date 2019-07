Violenze tra adolescenti a Firenze | scontri tra italiani e cingalesi

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Arezzo - maestra fermata per Violenze - 5 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Una maestra di un asilo nido privato della provincia di Arezzo, fermata per violenze, 5 luglio 2019,

Nell’Albania spaccata tra voto e Violenze : “Vogliamo fuggire - ma l’Italia sta come noi” : I palazzi in stile fascista del Capo dello Stato e del primo ministro stanno uno di fronte all’altro su Boulevard Dëshmorët e Kombit, una delle arterie principali di Tirana. Poche centinaia di metri li separano, ma i due inquilini non si parlano più. Nell’Albania paralizzata, premier e presidente si rivolgono a un Paese diviso solo con post su Face...

"Violenze e maltrattamenti sui bambini all'asilo" : sei maestre sospese : Tre insegnanti sono state sospese per un anno e altre tre per nove mesi a Collesano, Palermo. I piccoli alunni hanno fra i 3...

Lo striscione alla finestra contro le Violenze : "Donne - non dimentichiamo il nostro valore" : Rivivere l’incubo della violenza da parte di un uomo, pochi mesi dopo aver visto morire la vicina di casa per mano del marito. Non soccombere ma ribellarsi, lottare, gridare, denunciare. Sbattere in faccia a tutti l’orrore del sopruso di genere. Così Paola Di Stefano, 38 anni, commessa pasticcera di Marano Vicentino, ha scritto la sua ribellione su un lenzuolo e l’ha appeso alla finestra di casa: “Donne! Non ...

L’Alabama ha approvato una legge che prevede la castrazione chimica per chi compie Violenze sessuali sui bambini : La governatrice dell’Alabama Kay Ivey ha promulgato una nuova legge che prevede la castrazione chimica per chi compie violenze sessuali sui minori di 13 anni. La legge entrerà in vigore entro il 2019 e prevede inoltre che il condannato paghi da

La incontra - la corteggia - poi le Violenze : uomo arrestato nelle Marche per stalking : violenze fisiche e sessuali, umiliazioni sul web, ricatti e percosse: con queste accuse le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che avrebbe trasformato in un inferno la vita dell'amante già poco dopo averla conosciuta. L'uomo, un quarantenne marchigiano con precedenti penali sempre per stalking, aveva incontrato la vittima, già spostata e con un figlio, mentre questa si trovava in un momento difficile della vita. Le sue attenzioni avevano ...