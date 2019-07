USA | ruba auto con tre bambini | linciato

Carola - presunta foto segnaletica 'rubata' diffUSA da utente italiano su social russo : Da alcuni giorni sta circolando sul web una foto segnaletica di Carola Rackete, la capitana dell'imbarcazione olandese della Sea Watch International. Tale foto è stata recentemente ripresa da diversi siti web e testate giornalistiche e, inoltre, è stata ampiamente diffusa nei social network come Facebook e Twitter. Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Wired, secondo alcuni tale foto potrebbe essere anche un falso e, comunque ...

Stallo Sea Watch 3 ma a LampedUSA sbarcano altri 15. Orfini : "L'arresto non vale per chi ha rubato 49 milioni?" : Mentre la Sea Watch 3 resta bloccata davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali, altri 15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone. Sea Watch presenta esposto in procura: bloccato ...

Il CEO di Epic Games accUSA Steam ed altri negozi online di derubare gli sviluppatori : Sembra che la competizione tra Epic Games Store e gli altri negozi online non abbia tregua.Come riporta Segment Next, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicato un tweet contro Steam ed altri store online, accusandoli di derubare gli sviluppatori.Questa accusa è molto pesante, anche se, come si legge dal tweet, il CEO non ha fatto il nome di nessun negozio online. Tuttavia è facile intuire che Sweeney stava parlando, tra le altre cose, ...

USA : bimba di 4 anni ruba bambola dal negozio - agenti fermano l’auto e le puntano la pistola : L'episodio ha scatenato una valanga di polemiche contro gli agenti di polizia del dipartimento di Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. Secondo la coppia di genitori, nessuno di loro si era reso contro che la piccola aveva preso la bambolina dal negozio.

Neymar accUSAto di stupro - il legale della presunta vittima si dimette : “mi accUSA di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...

Neymar - la modella che lo accUSA denuncia : “Mi hanno rubato il tablet con il video dello stupro”. Poi sviene davanti al giudice : Si infittisce giorno dopo giorno la vicenda legata al presunto stupro da parte di Neymar. Najila Trindad, l’accusatrice del calciatore brasiliano del Psg, ha rivelato infatti che il tablet contenente un video chiave con le immagini che potrebbero provare l’aggressione subita le è stato rubato dal suo appartamento nella giornata di lunedì, pochi giorni dopo l’interrogatorio a cui si è sottoposta, a San Paolo, per fornire ulteriori dettagli alle ...

Caso Neymar - la modella accUSA "Rubato il video dello stupro" : La modella Najila Trindad che ha accusato di stupro l'attaccante brasiliano del Psg Neymar è svenuta davanti al giudice. Il video di sette minuti... Segui su affaritaliani.it

Caso Neymar - interrogata l’accUSAtrice del brasiliano : “mi hanno rubato un video compromettente” : La modella che ha accusato Neymar di stupro è stata ascoltata dalla polizia, ma sono troppe le cose del suo racconto che non convincono Il mistero sul Caso Neymar si infittisce, soprattutto dopo l’interrogatorio che ha visto protagonista Najila Trindad, la modella che accusa l’attaccante brasiliano di stupro. Presentatasi davanti alla polizia di San Paolo, la 26enne ha dato la propria versione circa quanto accaduto la sera del ...

Una Vita - trame fino al 15 giugno : Blanca accUSA la madre Ursula di aver rubato suo figlio : Continua ad appassionare i telespettatori il famoso sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, con intrighi, passioni, e colpi di scena inaspettati. Nelle puntate della prossima settimana, Blanca Dicenta sarà sull’orlo della pazzia, dopo aver appreso che la creatura che aspettava è morta alla nascita. La moglie di Samuel Alday, non appena farà ritorno a casa, si scaglierà immediatamente contro la madre Ursula nel bel mezzo della cena. Nello ...

Marco Carta prosciolto dall’accUSA di furto - non è stato lui a rubare le tshirt : Finisce bene la storia dell’arresto di Marco Carta per furto è stato solo un errore, non è lui il colpevole Queste ultime ore sono state davvero molto complicate per il popolare cantante sardo Marco Carta. Difatti quest’ultimo è stato arrestato Venerdì scorso in un importante negozio con l’accusa di aver rubato 6 magliette dal valore complessivo … Continue reading Marco Carta prosciolto dall’accusa di furto, non è stato lui a ...

Il candidato sindaco ruba il parcheggio ai disabili... Poi non si scUSA e fa pure peggio : Il candidato sindaco per il centrodestra a Prato parcheggia il camper della sua campagna elettorale sul posto riservato ai disabili. Quando gli viene fatto notare sui social non si scusa e risponde "era solo un minuto": dopo due ore spunta una nuova foto con lo stesso camper parcheggiato in doppia fila. È quanto successo a Prato (città toscana), dove il camper del candidato per il centrodestra Daniele Spada (dirigente di Confcommercio, con ...