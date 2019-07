Tumori a fegato e rene ‘infilzati e bruciati’ a 150 gradi | paziente 80enne guarisce

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) Un ottantenne padovano, giudicato inguaribile, è stato sottoposto con successo a Monselice, in provincia di Padova, a un intervento per l’asportazione di duemediante termoablazione con microonde ecoguidata per via percutanea, ossia un ago che attraversa la pelle fino alla zona malata, uccidendo le cellule tumorali con il calore. All’anziano nella primavera scorsa era stato riscontrato un nodulo sospetto di 28 mm nella cupola epatica, sotto al diaframma; TAC ed ecografia avevano poi rilevato la presenza sulsinistro di una seconda neoplasia di 20 mm. Soffriva inoltre di una seria malattia cardiaca che sconsigliava un intervento di chirurgia ‘classico’.Alla luce di tutto questo, l’équipe dell’Unità operativa semplice di Epatologia dell’Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, ...

