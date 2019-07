Salvini | serve un miracolo Bruno Vespa | Si prepari | pioveranno pugni da ogni

Salvini : “Serve un ministro a Bruxelles - ho proposto il nome” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Chiedete ai 5stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno”. Ha detto così Matteo Salvini, lasciando la Camera, rispondendo a una domanda su eventuali rimpasti di governo. Il nome del ministro? “Lo sa il presidente del Consiglio” risponde ...

Animalisti interrompono Salvini sul palco della Coldiretti : “Giù le mani dagli orsi”. Ministro : “Serve buon senso” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un piccolo gruppo di Animalisti, che hanno interrotto il suo intervento sul palco della Coldiretti gridando: “Giù le mani dagli animali e dagli orsi”. Salvini ha risposto agli slogan con una battuta “Lunga vita all’orso” prima di parlare del problema dei cinghiali: “Occorre un po’ di buon senso: fra poco il cinghiale arriva a prendermi il telecomando della tv in salotto. E a Milano ...

Libia - Salvini : serve un intervento unitario Ue a sostegno Serraj : "Se l'Ue esiste deve dimostralo oggi. Visto che mi rompono le palle ogni giorno per ogni barca, barcone e barchetta, non posso tollerare che stiano zitti davanti ai morti in Libia. Che ci sia una condanna comune e un intervento diplomatico comune e unitario a sostegno dell'unico governo legittimo". È quanto chiede Matteo Salvini, contattato dall'AGI. Il ministro dell'Interno sul tema aveva avuto lunedì un incontro, riservato a Milano, ...

Decreto Dignità - la Lega di Salvini dà vita alla versione bis : "Serve frenare il turn-over in certi settori" : La Lega è pronta a riscrivere il Decreto Dignità, provvedimento tanto caro a Luigi Di Maio, che potrebbe storcere un po' il naso. "Il Decreto Dignità è stato una buona cosa, e lo dimostra l'aumento dei contratti a tempo indeterminato - spiega il sottosegretario leghista Claudio Durigon -. Adesso ser

Rifugiati - Mattarella : l'accoglienza è nella Costituzione ma serve una politica Ue | Salvini : vero solo il 7% delle domande : Il presidente della Repubblica ha affermato che per superare la fase d'emergenza l'Ue deve intervenire responsabilmente in prima linea. Salvini: "solo il 7% di chi fa domanda è un vero rifugiato"

Giornata del Rifugiato - Mattarella : accoglienza nella Costituzione ma serve politica comune Ue | Salvini : veri il 7% : Il presidente della Repubblica ha affermato che per superare la fase d'emergenza l'Ue deve intervenire responsabilmente in prima linea. Salvini: "Solo il 7% di chi fa domanda è un vero Rifugiato"

Salvini : salario minimo? Serve flat tax : 11.56 "salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". Così il vicepremier Mattep Salvini arrivando all'Assemblea Confartigianato. "Stiamo lavorando alla lettera per la Ue. Ci sarà il fatto che il diritto di tagliare le tasse è un dovere,e che lo faremo in ogni caso", dice Salvini ai cronisti. Parlando del ministro per gli Affari europei Salvini dice:"Io un ...

Conte : "Resto solo se mi convincono"Salvini : "Serve coraggio o salta tutto" Ora il vertice sulla trattativa con la Ue : Conte: "In Europa con una voce sola, sto qui se mi convincono". Salvini: "Multa all'Italia? Assurdo"

Governo - Salvini evoca il rimpasto : “Se serve squadra più compatta e revisione del contratto io sono disponibile” : Cambiamenti all’orizzonte nel Governo. L’ipotesi rimpasto non è più un tabù neanche per Matteo Salvini. Dopo il risultato delle Europee, il leader della Lega è andato ripetendo che userà “questi voti per cambiare le regole dell’Ue, non per chiedere posti in più a Roma”, come ha ribadito anche oggi a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara D’Urso però ha anche aggiunto che “se ci fosse necessità di una ...

Salvini : ministro Politiche Ue serve ora : 17.10 "Sono un po' preoccupati a Bruxelles, perché forse per la prima volta nella storia degli ultimi anni c'è un governo che non andrà con il cappello in mano". Così il vicepremier Salvini. Un ministro per le Politiche Ue"sarebbe "importante" e "chiederò al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile". Poi risponde ai timori,anche delle agenzie di rating,sulla proposta della Lega di introdurre Minibot: l'uscita dall'euro ...

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Aversa e Casoria - i comizi di Salvini : «L'autonomia serve soprattutto al Sud - liberiamo la Campania da De Luca» : Città blindata per l'arrivo ad Aversa (Caserta) del leader della Lega Matteo Salvini, in piazza Municipio a sostenere il candidato sindaco della coalizione Gianluca Golia per il...

Milan - Salvini senza peli sulla lingua : “serve una rivoluzione. Simone Inzaghi? Non guardo ai nomi” : Il vicepremier ha parlato della situazione Milan, sottolineando come ci voglia una vera e propria rivoluzione sportiva Vento di cambiamento in casa Milan, gli addii di Leonardo e Gattuso hanno dato il via a quella rivoluzione tanto auspicata da Matteo Salvini. Spada/LaPresse Il vicepremier non ha mai nascosto questo suo pensiero, ribadendolo anche nella giornata di oggi ai microfoni di Affaritaliani.it: “Gattuso è stato un grande e ...

Europee - in Sicilia Musumeci annuncia il rimpasto : “Entro l’estate. Futuro? Serve partito moderato a sinistra di Salvini” : L’onda lunga delle elezioni Europee arriva anche in Sicilia dove il centrodestra governa già da 18 mesi. Il voto per Bruxelles, infatti, ha disegnato rapporti diversi nella maggioranza di Nello Musumeci. La Lega, infatti, ha eletto due europarlamentari, mentre al centro presunto moderato di Forza Italia ha registrato un sostanziale fallimento. E Musumeci, dunque, annuncia il rimpasto. “C’è la volontà di procedere a un rimpasto ...