“Quando gli italiani sfondarono il fronte nemico a Caporetto” | l’errore in un libro per

Francesco Sarcina : “Quando mia moglie mi ha detto di avermi tradito con Scamarcio - il mio migliore amico - mi sono sentito pugnalato” : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” La notizia, ieri, ha fatto il giro dei giornali web. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore ...

Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori : “Quando me ne andai dalla Fiorentina mi chiamò e gli feci una promessa” : Pradè dal cuore d’oro in conferenza stampa: i nuovo direttore sportivo della Fiorentina e quello speciale pensiero per Davide Astori Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente sportivo romano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, sbilanciandosi sul mercato e sulla squadra viola per la prossima stagione. LaPresse/Jennifer Lorenzini Non è ...

Valentina Persia racconta il suo dramma : “Quando sono nati i miei figli mi graffiavo a sangue la faccia” : “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia. I miei bambini dormivano tutta la notte e io non dormivo”. A rivelarlo è Valentina Persia, la barzellettista di “La sai l’ultima?” con Ezio Greggio che, ospite di Caterina ...

Barzagli a JTV : “Quando perdemmo col Napoli - quante facce tristi. Per vincere serve mentalità” : L’ ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, che ha lasciato i bianconeri quest’anno insieme ad Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JuveTV. Ecco quanto riportato da TuttoJuve. “Mi ricordo due anni fa, quando abbiamo perso col Napoli in casa: sono arrivato all’allenamento, c’erano facce tristi, ho guardato 4-5 di noi e ho detto: mamma mia, abbiamo perso il campionato. Non so perché, tutti ...

Tumori - focus a Roma di oncologia al femminile : “Quando una donna si ammala - si ammala la famiglia” : Alle spalle della lotta ai Tumori, nascono situazioni molto spesso delicate e difficili per le persone che assistono i loro cari, dove vi è ancora molto da fare in concreto per semplificare la vita di chi è alle prese con questa battaglia. “Quando una donna si ammala, si ammala la famiglia. Troppo spesso inizia un’odissea, in segreto, in cerca del centro migliore o di una second opinion, i familiari si informano di nascosto o col ...

F1 - come sta Michael Schumacher? Bernie Ecclestone : “Quando starà meglio - risponderà alle nostre domande” : Vige sempre la massima riserbatezza riguardo alle condizioni fisiche di Michael Schumacher dopo l’incidente sulla neve di sei anni fa. Il Kaiser ha compiuto 50 anni lo scorso 3 gennaio e sembrava esserci ottimismo riguardo alla sua situazione ma già da diversi mesi non si è più parlato del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. A rompere il silenzio è stato Bernie Ecclestone, ex Presidente della F1, il quale ha dichiarato che ...

Nicchi : “Quando avremo la sala Var - gli arbitri parleranno” : Gli arbitri parleranno al termine delle partite, ma solo quando ci sarà a disposizione la sala Var. Parola di Marcello Nicchi. Il presidente dell’Associazione italiana arbitri lo ha annunciato alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, organizzato dall’Us Acli presso il Coni. A riportarlo è Calcio Finanza. “La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo, ci sarà una grande visibilità per gli arbitri ma di tutto il calcio ...

Formula 1 – Vettel tra tristezza e dolci ricordi : “Quando ho sentito che Lauda non stava bene ho deciso di scrivergli” : Vettel ha solo parole per Lauda all’apertura del weekend di gara del Gp di Monaco: le parole del ferrarista sull’ex pilota austriaco scomparso pochi giorni fa E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara: i piloti della Formula 1, in attesa di scendere oggi in pista per le prime prove libere, sono stati ieri protagonisti degli incontri con la stampa a Montecarlo, in vista del Gp di Monaco di domenica. Si prospetta un ...