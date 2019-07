Malattia Mihajlovic | il messaggio di Gianni Morandi

Malattia Mihajlovic - i messaggi di Donnarumma - Del Piero e Di Francesco : “Sei un vincente, un combattente nato. Dimostralo ora, ancora una volta. Forza Sinisa, un forte abbraccio”. Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, manda attraverso Twitter il suo incoraggiamento al collega Sinisa Mihajlovic. “Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!”. Lo ha scritto sui social il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, lanciato in ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di vicinanza del Catania : Siniša Mihajlovic ha dimostrato ovunque, anche a Catania, di essere un campione di coraggio: le sue parole sono sempre state chiare, edificanti e forti, come i suoi esempi e come gli stimoli che generosamente inventa e offre ai suoi compagni d’avventura. Nei mesi vissuti insieme, qui, partendo da una situazione sportivamente pessima, riuscì prodigiosamente a trasmettere ai calciatori, ai tifosi ed agli stessi dirigenti una fiducia ...

Malattia Mihajlovic - l’allenatore serbo pronto alla battaglia : il messaggio social della figlia è… fiero [FOTO] : La figlia di Mihajlovic ha postato sui social un dolce messaggio per il padre, che oggi ha annunciato di avere la leucemia Un giorno difficile per il calcio italiano, Sinisa Mihajlovic infatti ha annunciato di avere la leucemia, un brutto male che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per un po’. L’allenatore serbo non ha però nessuna intenzione di arrendersi, cominciando a lottare già dai prossimi giorni per ...

Malattia Mihajlovic - i messaggi di Lazio - Lecce e Lega Serie A : “Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia”. Lo ha scritto, su Twitter, la Lazio, dove Mihajlovic ha militato da giocatore fra il 1998 e il 2004. Anche il Lecce dimostra il proprio affetto al tecnico Sinisa Mihajlovic: “Tantissime sfide e battaglie vinte sul campo. Adesso la più importante! Forza Sinisa, vincerai anche questa!” Queste le parole della società giallorossa apparse in un ...

Malattia Mihajlovic - i commoventi messaggi dei calciatori del Bologna [FOTO] : “Non mollare guerriero, vinci la tua battaglia più importante”. Anche Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, testimonia con questo post su Instagram, a cui allega una foto di sé stesso che abbraccia Sinisa Mihajlovic, la vicinanza al suo allenatore. “Siamo tutti con te…”, aggiunge il n. 7 dei rossoblù aggiungendo l’immagine di un bicipite e di un leone. Visualizza questo post su ...

Malattia Mihajlovic - i messaggi di Saputo e del sindaco di Bologna : Tanta vicinanza e affetto per Sinisa Mihajlovic, dopo la notizia della sua Malattia. Anche il presidente del Bologna, Joe Saputo, e il sindaco della città, Virginio Merola, hanno voluto lasciare un messaggio di affetto: “Conosco bene Sinisa Mihajlovic e so che è un uomo che non si arrende di fronte a nulla. Certo, la notizia della sua Malattia ci ha scossi e in questo momento voglio esprimere soprattutto la vicinanza mia a della mia ...

Malattia Mihajlovic - i messaggi della politica : da Calderoli a Salvini : “Non conosco di persona Mihajlovic ma ho sempre apprezzato il suo carattere da gladiatore mostrato nella sua duplice carriera di calciatore e tecnico. Umanamente, essendo passato in questi ultimi sette anni da un complesso percorso di Malattia, dolore e operazioni, so cosa prova e gli sono vicinissimo, per questo gli mando un abbraccio forte: io ho vinto la mia battaglia, la vincerai anche tu Sinisa!”. Lo scrive sulla sua ...

Mihajlovic e la sua terribile Malattia - l’oncologo : “La leucemia acuta oggi si può curare” : La leucemia acuta, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa. Mihajlovic ha annunciato la malattia oggi nel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico ha la leucemia : il messaggio del Milan : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha confermato lo stesso tecnico serbo in conferenza. Anche il Milan ha voluto dimostrare la vicinanza all’allenatore del Bologna, con un messaggio su Twitter che riprende una citazione di John Fitzgerald Kennedy: “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia”. Mihajlovic ha allenato i rossoneri fra il 2015 e il 2016. Malattia Mihajlovic, ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic ha la leucemia : “Malattia in fase acuta ma si può guarire e sconfiggere” : La conferenza stampa odierna di Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle che non vorremmo mai ascoltare: il tecnico serbo del Bologna ha rivelato di essere affetto dalla leucemia e che dalla prossima settimana inizierà le cure del caso per combattere la malattia e sconfiggerla. Alla stampa ha iniziato così il serbo: “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. ...

Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino - la battaglia contro la Malattia : il passato alla Sampdoria - il presente da guerrieri : “Ho la leucemia”, è questo l’annuncio shock dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna ha confermato le indiscrezioni della malattia spiegando tutti i dettagli in conferenza stampa, da martedì dovrà ricoverarsi al reparto di ematologia con l’intenzione di vincere la battaglia più importante. Mihajlovic si è dimostrato sempre un leone, prima in campo poi da allenatore e adesso dovrà farlo al di ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio della Fiorentina : “Forza Sinisa, vincerai anche questa partita”. Lo ha scritto, su Twitter, la Fiorentina, squadra guidata da Mihajlovic fra il 2010 e il 2011, a proposito delle notizie sulle sua Malattia, confermata dall’attuale tecnico del Bologna oggi in conferenza stampa. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrimeL'articolo Malattia Mihajlovic, il messaggio della Fiorentina sembra essere il primo ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Carlo Mazzone : “Una persona speciale, ho avuto il piacere di allenarti! Forza Sinisa, ti siamo vicini!!”. Carlo Mazzone, agli ordini del quale l’attuale tecnico del Bologna lavorò da giocatore della Roma al suo arrivo in Italia, è stato tra i primi a manifestare, via Instagram, la propria solidarietà al suo ex allievo. Il pensiero di Mazzone è accompagnato da una foto di Mihajlovic con la maglia della Roma. Malattia Mihajlovic, la ...

Malattia Mihajlovic - anche la Roma vicina al tecnico del Bologna : E’ la notizia del giorno: Sinisa Mihajlovic è affetto da leucemia. Tanti i messaggi arrivati dal mondo dello sport. anche la Roma si è unita al momento difficile dell’allenatore del Bologna, attraverso un messaggio su Twitter: “Forza Sinisa, vinci questa battaglia”. Il serbo ha militato nei giallorossi fra il 1992 e il 1994. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrimeL'articolo ...