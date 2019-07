Flash mob dei fan di Kate Bush ricrea la hit “Wuthering Heights”

Bologna - Flash mob con i tifosi per la campagna abbonamenti : Bologna flash mob tifosi campagna abbonamenti. Il Bologna è pronto per la nuova stagione che vedrà nuovamente alla guida della squadra Sinisa Mihajlovic, protagonista di una seconda parte di annata davvero magistrale in cui è riuscito a guidare la formazione emiliana a una salvezza che fino a qualche mese prima sembrava davvero impossibile. Forte dell’entusiasmo […] L'articolo Bologna, flash mob con i tifosi per la campagna ...

Tecnologia - se il 5G diventa un’emergenza : Flash mob e mobilitazioni in 50 città d’Italia per chiedere una moratoria : “Tecnologia non sicura per umanità ed ecosistema, moratoria in difesa della salute!”. flash mob in città, presidi simbolici e dimostrazioni pure in spiaggia, striscioni e cartelli, ma anche banchetti per la raccolte di firme e consegna di diffide al Sindaco, coi parlamentari in piazza al fianco dei cittadini, insieme a medici e scienziati. Si è svolta ieri la prima giornata di mobilitazione unitaria contro l’elettrosmog, si ...

L'Infinito di Leopardi - Recanati festeggia i 200 anni con Flash mob degli studenti. FOTO : L'Infinito di Leopardi, Recanati festeggia i 200 anni con flash mob degli studenti. FOTO I celebri versi recitati dagli alunni in piazzetta Sabato del Villaggio, nella città natale del poeta. Per celebrare una delle poesie più note e amate della letteratura italiana presenti anche Olimpia Leopardi, discendente dello scrittore, e il ...

L’infinito di Leopardi compie 200 anni : Flash mob con 2000 studenti : L’infinito di Leopardi compie 200 anni: flash mob con 2000 studenti In occasione del bicentenario della stesura della lirica, i ragazzi di numerosi istituti scolastici italiani prenderanno parte alla lettura collettiva dei famosi versi. Bussetti: “Abbiamo il dovere di testimoniare la modernità del suo pensiero e della sua ...

Ordine dei Medici di Napoli e provincia : “Flash mob al Pellegrini” : «Facciamo in modo che il flash mob di lunedì non sia una manifestazione degli ospedalieri o di chi lavora nell’emergenza-urgenza. Prima di qualunque specializzazione noi siamo Medici e siamo sotto attacco». Silvestro Scotti, leader partenopeo dei camici bianchi, usa queste parole per compattare la categoria e richiamare i colleghi ad una manifestazione di unità che «sia forte come non lo è stata mai». Una richiesta che arriva anche e soprattutto ...

‘Droga spacciata per cultura’ : Flash mob contro sostanze stupefacenti in libreria : Roma – “Droga spacciata per cultura”; “L’erba sbarca in libreria”; “Non mandate in fumo la cultura”; “No alla cultura della droga libera”; “Liberiamo la cultura dalla droga”: Sono gli slogan scelti da Fratelli d’Italia nel flash mob davanti alla libreria Feltrinelli-Galleria Alberto Sordi in piazza Colonna in protesta contro l’iniziativa della casa editrice ...

Nel centro di Napoli spunta Roberto Bolle : l’esibizione improvvisata incanta la città e sorprende i passanti. Il video del Flash mob : Una colorata e festante ondata di danza, guidata da Roberto Bolle, ha letteralmente invaso il centro di Napoli. È il segnale di inizio di OnDance, la grande festa della danza presentata ieri dall’Étoile dei due Mondi. L’allegra compagnia di circa 60 ballerini, capitanata da Bolle al suono della musica di Excelsior, è “strabordata” dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver ...

Giornata mondiale contro l'omofobia - Flash mob a Milano. FOTO : Giornata mondiale contro l'omofobia, flash mob a Milano. FOTO L'iniziativa è stata organizzata davanti a Palazzo Marino in piazza della Scala, dove è stato esposto un telo bianco con la scritta "un segno contro l'omotransfobia ", sul quale ognuno ha potuto apporre la propria "firma" con il palmo della mano. LA ...

Flash mob a Catania contro l'omofobia : Venerdì 17 maggio, alle ore 9.30, nel giorno contro l’omofobia e la parità tra le diversità di genere, corteo e Flash mob a Catania

Palermo : 17 maggio Flashmob contro omofobia : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Flash mob in piazza Aragona, a Palermo, il 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omotransfobia. L'appuntamento è alle 16.30, davanti una panchina realizzata a forma di xilofono con i colori dell'arcobaleno realizzata dagli artisti ed eco design