Concorso straordinario infanzia e primaria | in pubblicazione le graduatorie regionali

Concorso straordinario e Pas : Bussetti chiede decreto d'urgenza per record di supplenze : Il Ministero dell'Istruzione, in queste ultime settimane, è al lavoro per stabilire quali saranno le disposizioni dei prossimi concorsi scuola. In particolare sono previsti i concorsi ordinari, per Infanzia, Primaria e per la scuola secondaria, un Concorso straordinario per i docenti con tre anni di servizio e il Pas (percorso abilitante speciale). L'attuale governo sembra puntare proprio su questi ultimi due, affinché venga data una risposta ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - graduatorie entro il 30/7 : assunto anche chi ha preso zero : Le graduatorie del Concorso straordinario infanzia e primaria saranno disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20 solo se pubblicate entro il 30 luglio 2019. Ricordiamo che il 50% delle assunzioni avverranno da graduatorie concorsuali (le restanti da GaE). Questo 50% sarà assegnato con questi criteri: priorità al Concorso 2016; posti residui al Concorso straordinario. Abbimo già pubblicato le schede dettagliate con i posti disponibili ...

Concorso scuola straordinario e Pas - Bussetti dà l'ufficialità : ''l decreto a luglio' : Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei ...

Diplomati magistrali senza pace - esclusi dal Concorso straordinario per la mancanza delle due annualità : L’allarme è scattato in un gruppo Whatsapp dedicato al concorso riservato ai Diplomati magistrali. A poche ore dalla conclusione dei colloqui orali, alcuni candidati hanno ricevuto una mail dall’ufficio scolastico regionale nella quale veniva comunicata l’esclusione dal concorso straordinario. Il fenomeno si è verificato nel Lazio e subito dopo anche in Toscana. La mail ai Diplomati magistrali Rimettiamo di seguito il testo ...

Mantenere diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva sulla stessa provincia anche da Concorso straordinario : Il problema della continuità didattica da garantire alle scuole è oggetto di attenzione soprattutto tra i diplomati magistrali. Molti di loro hanno affrontato il concorso straordinario, mantenendo contemporaneamente il ruolo assunto con la riserva dietro il contenzioso seriale avviato dai sindacati. La nomina da graduatorie di merito regionali, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, non consentirà ai soggetti che hanno già svolto ...

PAS e Concorso straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Come partecipare : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ...

Mantenere diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva sulla stessa provincia anche da Concorso straordinario : Il problema della continuità didattica da garantire alle scuole e oggetto di attenzione soprattutto tra i diplomati magistrali. Molti di loro hanno affrontato il concorso straordinario, mantenendo contemporaneamente il ruolo assunto con la riserva dietro il contenzioso seriale avviato dai sindacati. La nomina da graduatorie di merito regionali, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, non consentirà ai soggetti che hanno già svolto ...

Bussetti annuncia : PAS e Concorso straordinario scuola - in arrivo il decreto a luglio : Il decreto per i PAS e il concorso straordinario nella scuola secondaria per i docenti con tre anni di servizio, sta per arrivare: a confermarlo è il ministro Bussetti. Intervistato dal Corriere, afferma: “Entro luglio intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“. PAS e concorso straordinario e ...

Concorso straordinario e PAS docenti 36 mesi di servizio : i tempi rallentano : Un comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Concorso straordinario e sui PAS abilitanti per i docenti con 36 mesi di servizio. Secondo MSA “I tempi rallentano’ per i docenti precari con 36 mesi di servizio, in attesa dei bandi per il Concorso straordinario e per i PAS A seguito dell’intesa tra Governo e principali sindacati, tutti si aspettavano di vedere all’interno del Decreto Crescita la modifica del ...

Pubblicazione graduatorie del Concorso straordinario infanzia primaria - aggiornato : Le graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo ...

Pubblicazione graduatorie del Concorso straordinario infanzia primaria - aggiornato : Le graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo ...

Concorso straordinario e Pas - video riassuntivo Flc Cgil : al via entrambi entro quest'anno : Nelle ultime ore Flc Cgil ha elaborato un video su Pas e Concorso straordinario, sulla base dell’intesa raggiunta l’11 giugno con il Ministero dell’Istruzione. Si ricorda infatti che lo scorso 11 giugno è stata siglata l’intesa tra il Miur e i sindacati per stabilizzare 24.250 precari e avviare i percorsi abilitanti speciali. Grazie a tale video è stato possibile riassumere e chiarire tutte le news sul Concorso che sarà riservato ai docenti e ...

Concorso straordinario infanzia primaria bis - ecco il testo dell’emendamento della Lega : Come promesso ai nostri lettori, la redazione ha approfondito la questione delle indiscrezioni che parlavano di una sessione bis del Concorso straordinario riservato ai diplomati magistrali. Siamo in grado di confermare che si tratta tutt’altro che di semplici voci. Il documento che avevamo mostrato la scorsa settimana riguardo all’estensione agli esclusi dal bando precedente, che si trova in questo articolo, è in realtà la proposta ...

Diplomati magistrali Concorso straordinario bis - aggiornamento : Per i tanti Diplomati magistrali rimasti esclusi dalla partecipazione al concorso straordinario, deciso dal governo Conte per risolvere l’emergenza creata dalla pronuncia della plenaria del Consiglio di Stato, si riaprono le speranze di ottenere la stabilizzazione. Le voci che si diffondevano in rete sulla possibilità di una sessione bis riservata agli esclusi dalla procedura concorsuale precedente riferivano circa l’intenzione di ...