Calcio | Sinisa Mihajlovic deve fermarsi | dramma per l’allenatore del Bologna ricoverato

(Di sabato 13 luglio 2019) Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di. Il cinquantenne allenatore del, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è statoin ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi. Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. Per questa ragione,sarà costretto a lasciare la panchina rossoblu, e questo pomeriggio a Casteldebole spiegherà in una conferenza stampa i dettagli di quanto gli sta accadendo. Ufficialmenteè stato lontano dai campi, fino ad ora, a causa di una pesante forma influenzale, ma le ultime notizie sembrano lasciar intendere che ci sia qualcosa di più grave per lui, tale da impedirgli di continuare a svolgere il proprio mestiere ...

