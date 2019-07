Bartolo all' assemblea di Demos | Ho pianto per gli insulti a Carola

repubblica

(Di sabato 13 luglio 2019) Il neo parlamentare europeo di Democrazia solidale: "Mi sono vergognato per glialla capitana. I porti non sono chiusi, continuano gli sbarchi fantasma, l'unica risposta sono i corridoi umanitari. Mi batterò in Europa perché le cose cambino"

