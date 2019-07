Wimbledon 2019 | Rafael Nadal | “Ha meritato Federer | non è stata la mia giornata Non è

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una semifinale in certi tratti davvero strepitosa. Era la sfida che tutti attendevano, quella più bella di questo nuovo Millennio: Rogerin quattro set si è imposto su, estromettendolo dal torneo die andandosi a prendere l’ultimo atto del più importante torneo al mondo. Per l’iberico un match giocato molto bene, con alcuni passaggi sotto ritmo. Queste le sue parole di delusione, come riportate da Ubitennis, a fine gara: “Ho avuto le mie possibilità, ma lui ha giocato troppo bene, ha. Non ho risposto troppo bene, e quando questo succede lui prende il controllo del match. Quando non metti in campo troppe risposte, poi, è difficile trovare ritmo ed energie”. Prosegue: “Alla fine del match ho cominciato anche a giocare meglio, ma forse era troppo tardi. Non ho manovrato bene col rovescio. Lui è stato aggressivo: fa sembrare facili ...

Gazzetta_it : #Semifinale a @Wimbledon: @rogerfederer vs @RafaelNadal 7-6 1-6 6-3 6-4. #Federer in finale contro @DjokerNole… - Agenzia_Ansa : #Wimbledon: #Nadal ko, #Federer in finale contro #Djokovic - repubblica : Wimbledon, Federer batte Nadal e si prende la finale [news aggiornata alle 20:44] -