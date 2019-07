Web Tax Francia 2019 | approvata tassa sui giganti tecnologici

termometropolitico

(Di venerdì 12 luglio 2019) Web TaxsuiUnadi circa il 3% sui profitti registrati indelle grandi aziende tecnologiche. È quanto approvato nella giornata di giovedì dal Senato di Parigi, dopo il passaggio affermativo all’Assemblea Nazionale della scorsa settimana. Il provvedimento del governo Macron è intenzionato a contrastare una delle più importanti controversie intorno al modello economico deidel settore. Questi offrono i loro servizi, vendono i loro beni e realizzano profitti in pressochè tutti i paesi del globo. Eppure, contribuiscono fiscalmente alle entrate di pochissimi di questi. Vale a dire, quelli che offrono condizioni particolarmente favorevoli dal punto di vista del regime fiscale. La nuova imposta colpirà le aziende con un fatturato superiore a 750 milioni di euro annuali, di cui almeno 25 realizzati in. ...

