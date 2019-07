Vittoria | arrestato un pirata della strada | ha ucciso un bimbo | gravissimo il cuginetto

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un tragico incidente ha funestato la notte di giovedì la cittadina di, noto centro ortofrutticolo sicilianoprovincia di Ragusa. Intorno alle 23 e 30 un fuoriha falciato due cuginetti di 11 e 12 anni seduti fuori da casa intenti a giocare con il loro smartphone. In una centrale via del centro storico l'autista del veicolo ha tentato un sorpasso azzardato ad un auto che lo precedeva investendo i due ragazzini seduti sullo scalino dell'ingressocasa di uno dei due. Sono bastati pochi secondi per innescare una tragedia che ha gettato l'intera comunità nella tristezza....

