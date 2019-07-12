romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : A1, incidente tra San Cesareo e diramazione Roma Sud: 2 km di code - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24; SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E TORRENOVA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI DUE CAMION E UNA VETTURA, CI SONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA; PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA RUSTICA. PROSEGUENDO, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA FLAMINIA E CASSIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PONTINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PONTINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 51, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SABAUDIA. RESTANDO SULLA PONTINA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 51, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SABAUDIA. RESTANDO SULLA PONTINA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO CODE IN SMALTIMENTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO VERSO L’EUR A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO INCOLONNAMENTI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E Roma FIUMICINO, POI TRA PISANA E AURELIA, INFINE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE DAL RACCORDO ANULARE A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE DAL RACCORDO ANULARE A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA RESTANDO IN A1 Roma NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ...
Roma - 4 capannoni a fuoco alla Magliana : nube nera - Viabilità in tilt - 5 squadre di pompieri all'opera : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in particolare...