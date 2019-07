Valve lancia le prime funzionalità sperimentali di Steam Labs

Valve lancia la beta di Dota Underlords - la versione della popolare mod Auto Chess : Valve ha appena annunciato Underlords, la versione della popolare mod di Auto Chess per Dota 2. Underlords sarà un gioco standalone per Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Valve ha dichiarato di aver eseguito una beta del gioco nelle ultime settimane, e che espanderà il test oggi per tutti i possessori del Dota 2 Battle Pass. Una beta aperta gratuita del gioco verrà quindi avviata dopo una settimana di stress test.Come riporta Rock Paper ...