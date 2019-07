Tangenti | prefettura di Milano avvia la procedura per lo scioglimento della giunta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il prefetto di, Renato Saccone, hato laper lodel Comune di Legnano. “A seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia n. 883/2019 in data 11/07/2019, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l’effetto sospesi i provvedimenti di surroga impugnati, il prefetto di, Renato Saccone, tenuto conto che a causariduzione per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio, di cui all’art. 141, lettera b) n. 4 del Tuel 267/2000, non potrà essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, ha disposto in data odierna la sospensione del Consiglio comunale di Legnano e la nominadottoressa Cristiana Cirelli, quale Commissario per la gestione provvisoria dell’Ente. Contestualmente il prefetto hato laper lo”, si legge in una ...

