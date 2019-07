Spazio | l’India sogna la Luna | lancia una missione con una sonda low cost

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il 15 luglio l’India lancerà la sua secondare con l’obiettivo di diventare la 4ª nazione a portare unasul satellite, un grande passo per il suo programma spaziale. L’agenzia spaziale indiana Isro ha in programma dire alle 02:51 locali di lunedì (23:21 di domenica in Italia) laChandrayaan-2 dalla base di Sriharikota, nel sud-est del Paese. New Delhi ha speso 140 milioni di dollari e prevede di portare un lander e un rover sul polo sud dellail prossimo 6 settembre. Il progetto è “low”, soprattutto se si considera che gli Stati Uniti hanno speso circa 25 miliardi di dollari – 100 miliardi di dollari attuali – per le 15 missioni Apollo. L'articolo, l’Indialaunacon unalowMeteo Web.

