Nintendo e Namco nel 2003 avevano in programma di sviluppare EarthBound per GameCube

(Di venerdì 12 luglio 2019) Yasuyuki Honne, sviluppatore e membro del consiglio di amministrazione dello studio di proprietà di Monolith Soft, ha rivelato chein passato aveva pensato a creareperassieme a. Honne ha condiviso la storia su Twitter, poco tempo prima dell'uscita del libro dedicato alla vita di Satoru Iwata che verrà pubblicato verso la fine dell'anno esclusivamente in Giappone.Honne ha raccontato una storia sull'incontro con Iwata, l'ex presidente di, e Shigesato Itoi, il designer originale di, per discutere del gioco. Tuttavia Itoi-san non sembrava molto interessato al progetto e anzi, lo ha trovato addirittura strano. Anche se l'incontro ha portato ad un nulla di fatto, possiamo dare uno sguardo al concept proposto. Le due immagini pubblicate da Honne mostrano un'ambientazione fatta di feltro, che ricorda molto Yoshi's Woolly World.Mother, ...

