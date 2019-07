Clamoroso Griezmann | l’Atletico Madrid non accetta il pagamento della clausola versata

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019)colpo di scena nella vicenda legata la trasferimento dell’attaccanteal Barcellona. Dopo il comunicato ufficiale dei blaugrana che comunicavano il trasferimento l’Atleticoha pubblicato un nuovo comunicato di risposta dichiarando di nonre il trasferimento perchè la sommadai catalani non è sufficiente per pagare larescissoria del francese. “L’Atletico– si legge sul sito – considera che la quantita’dal Barcellona sia insufficiente per far fronte allarescissoria del giocatore. Questo perche’, quando e’ stato trovato l’accordo trae il Barcellona, lanon era ancora scesa da 200 a 120 milioni di euro. Cosa comunicata al giocatore prima del 14 maggio, quandoinformava il club di volersi svincolare. L’Atletico ...

