Tumore alle ovaie | la carenza di alcuni batteri vaginali è un rischio | attenzione ai

Tumore al seno : le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita alle pazienti : L’ASP di Messina continua il percorso virtuoso di tutela e cura della donna, dal promuovere le attività di prevenzione e screening, al supportare il percorso assistenziale, promuovendo le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita delle pazienti con diagnosi di patologia oncologica. In questa logica, l’Azienda in sintonia con le linee d’indirizzo dell’Assessore per la Salute Ruggero Razza ha adottato, in data odierna, il Percorso ...

Sara Carbonero operata per un Tumore alle ovaie : il peggio è passato : Per Sara Carbonero e suo marito Ikar Casillas non è un periodo semplice. Le difficoltà per la giornalista ed il portiere, infatti, sembrano essere all'ordine del giorno. La Carbonero è stata operata per un tumore maligno alle ovaie ed è stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram con queste parole "Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo. Questa volta è toccato a me con quella parola di sei lettere ...

Diciasettenne ha forti dolori alle mani - i medici diagnosticano l’artrite - muore dopo qualche mese - era un Tumore : Una ragazza di soli 17 anni è morta a causa di una diagnosi sbagliata. La giovane aveva dolori fortissimi alle dita ma i medici le avevano diagnosticato un’artrite. E lei ha curato quei sintomi come artrite ma successivamente quando la situazione è precipitata e lo stato generale è diventato insostenibile è arrivata la diagnosi corretta, tumore molto aggressivo al midollo spinale. La vicenda è avvenuta a Glasgow in ...