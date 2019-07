Torino - Al Mauto è in mostra L' auto vista dalla Luna

quattroruote

(Di giovedì 11 luglio 2019) Chi cera se la ricorda bene, quella sera del 20 luglio 1969. Il primo sbarco delluomo sullaha segnato un anno in cui qualsiasi altro evento, o ricordo, viene dopo. E fissarlo in un fermoimmagine, a distanza di mezzo secolo, non è altrettanto semplice. Per esempio: cheguidavamo ai tempi dellApollo 11? A queste e altre domande risponde L, unesposizione, curata dal giornalista Giosuè Boetto Cohen, in scena al Museo Nazionale dellmobile didall11 al 22 luglio. Sotto il segno della. Uniniziativa pensata per spiegare come questa storica impresa abbia influenzato il costume e le abitudini degli italiani alla guida, oltre che un tributo d'obbligo, per un evento così importante, dal mondo dellmobile. Un mondo che, sullo sfondo, ferveva. Il 1969, infatti, è stato anche il momento di tre vetture italiane. Nate nellanno della, debuttavano ...

