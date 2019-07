Scuola | Pd | ‘test Invalsi pietra tombale su regionalizzazione’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Il divario tra le due Italie fotografato dai risultati delle provedimostra soprattutto due cose. Il Paese non può crescere senza massicci investimenti in istruzione e formazione. Servono risorse per insegnanti e dirigenti, per le dotazioni tecnologiche, per l’edilizia, per gli asili nido, per il tempo, per il rapporto-lavoro, per il diritto allo studio.” Lo afferma Camilla Sgambato, responsabiledella segreteria nazionale del Pd.‘D’altronde ‘ prosegue Sgambato ‘ lo diceva già Don Milani: ‘Laè un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Se perde loro (gli ultimi) lanon è più.” Se non si investe, i ragazzi, al Nord come al Sud, che hanno alle spalle famiglie colte o benestanti continueranno ad avere risultati positivi, mentre quelli che ...

borghi_claudio : @CottarelliCPI Eh, mi sa che lei ricade in pieno nella percentuale indicata. - eziomauro : Test Invalsi, il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo d'Italiano. E al Sud 8 su 1… - repubblica : Test Invalsi, il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo d'Italiano. E al Sud 8 su 10 in ritardo sul… -