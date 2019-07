Prime Day 2019 | è ora disponibile il live del concerto con Taylor Swift e Dua Lipa

Ecco tutte le offerte di AUKEY per l’Amazon Prime Day 2019 : Scopriamo in anteprima le offerte di AUKEY per il Prime Day 2019 di Amazon, valide ovviamente a partire dal 15 luglio e fino al 16 luglio. L'articolo Ecco tutte le offerte di AUKEY per l’Amazon Prime Day 2019 proviene da TuttoAndroid.

Antipasto offerte Amazon Prime Day 2019 dell’11 luglio : Huawei P30 - Samsung Galaxy S10 e Xiaomi Mi Band 4 : Chi l'ha detto che le offerte Amazon Prime Day 2019 non sono ancora entrate nel vivo? Formalmente gli sconti non sono stati attivati, ma questo non significa che non si possa già dare uno sguardo attento alle proposte disponibili. Proprio ieri vi avevamo parlato della possibilità di accaparrarvi l'Amazon Fire Stick al prezzo di 24.99 euro, in luogo dei 39.99 euro richiesti al momento del lancio. Si tratta di un taglio finora mai applicato ...

Effetto Amazon Prime Day : pioggia di offerte anche sugli altri siti di ecommerce : Con l’avvicinarsi dell’Amazon Prime Day nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 luglio prossimi è partita una corsa ai ribassi anche su altri siti di ecommerce italiani. Il portale di comparazione prezzi Idealo ha confrontato il costo di alcuni prodotti nello stesso periodo su diversi e-shop, e ha scoperto possibilità di risparmio, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica e i prodotti per la casa. L’indagine, che si basa sui prezzi registrati ...

Amazon Prime Day 2019 : date - offerte - news e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, la data è fissata 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon quest'anno dura 48 ore, ed è come sempre riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. Con tutte le offerte in anteprima, gli sconti più vantaggiosi del giorno e le promozioni fino al 90% di sconto per prepararsi al Prime Day ...

Prime Day offerte : sconti fino al 69% in anteprima Prime di oggi 11 luglio : Il Prime Day 2019 sta per arrivare: mancano 4 giorni all'inizio dell'evento promozionale riservato ai clienti Amazon Prime. Le date ufficiali di inizio dell'evento sono 15 e 16 luglio, ma sulla pagina dedicata al Prime Day 2019 è già possibile approfittare delle offerte. Iniziano gli sconti in anteprima Prime, come nel caso del purificatore d'aria che piace tanto ai bambini disponibile oggi con il 69% di sconto.Continua a leggere

Offerte GearBest : una valanga di sconti con il Prime Day e guerra aperta contro Banggood! : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle Offerte molto interessanti sull’elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

Due gadget che uso a casa e che ricomprerei al Prime Day : Oggi vi parlo di gadget, scrivo in prima persona proprio per sottolineare che li sento miei, non sono nulla di particolare ma ho deciso di parlarvene perché mi sto trovando molto bene e desidero farveli conoscere. Uno speaker/sveglia Anker Soundcore Wakey con ricarica wireless integrata, una videocamera di sicurezza ezviz (CTQ3W), entrambi funzionali ma soprattutto […] L'articolo Due gadget che uso a casa e che ricomprerei al Prime Day ...

Il concerto di Taylor Swift per l’Amazon Prime Day in diretta streaming l’11 luglio - come seguirlo dall’Italia : In piena promozione dei suoi singoli che anticipano il nuovo album di prossima uscita Lover, arriva il concerto di Taylor Swift per l'Amazon Prime Day l'11 luglio. Per l'inaugurazione di quello che è considerato il Black Friday di piena estate - con grandi offerte e vendite speciali ed esclusive su tutto il sito, inclusa la piattaforma Amazon Music - Taylor Swift terrà un concerto in esclusiva per i membri di Amazon Prime alle 21:00 ET (le ...

Prime Day 2019 : come approfittare delle offerte senza avere Amazon Prime : Il Prime Day 2019 sta per arrivare: l'evento riservato ai clienti Amazon Prime sarà il 15 e 16 luglio, e promette offerte e sconti molto vantaggiosi su centinaia di migliaia di prodotti. Ma come fare a partecipare al Prime Day per chi non è abbonato Amazon Prime? Semplice: attivando il periodo di prova che Amazon mette a disposizione dei suoi clienti. Ecco tutti i passi da seguire per attivarlo e partecipare al Prime Day.Continua a leggere

Il Prime Day di Amazon sarà lunedì 15 e martedì 16 luglio : Due giorni di sconti su Amazon solo per gli abbonati a Prime, il servizio per ricevere consegne senza costi aggiuntivi

In anteprima le offerte Amazon Prime Day 2019 : Fire Stick a meno di 25 euro il 10 luglio : Un'anteprima più che succulenta delle offerte Amazon Prime Day 2019 è già servita oggi 10 luglio. La tanto amata e ricercata Fire Stick (nella sua versione basic) è proposta ad un prezzo davvero ribassato sullo store di Jeff Bezos. La "chiavetta" che consente di trasformare un televisore tradizionale in una vera smart TV può essere infatti conquistata a soli 24,99 euro. Indubbio è come la Fire Stick sia più che mai conveniente già in queste ...

Prime Day 2019 - annunciati vincitori per il concerto al Papeete Beach di Milano Marittima : Il Prime Day 2019 è ricco non solo di offerte, ma anche di eventi e iniziative online e offline. Ieri sono stati annunciati i vincitori del contest che metteva in palio una serie di pass per il concerto di Takagi&Ketra e Giusy Ferreri. Il concerto è in programma la sera del 13 luglio al Papeete Beach di Milano Marittima, ma la Prime Day Beach sarà aperta a tutti a partire dalle dieci del mattino.Continua a leggere