Pd in pressing sul caso Russia

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Partito democratico insul . La richiesta di chiarimenti arriva dal Senato, attraverso una nota della vicesegretaria dem Paola De Micheli: “Il leghista e ‘amico di Matteo’, , mentre si trova a Mosca con il vice premier Salvini, incontra ‘per puro’ dei misteriosi uomini d’affari russi con cui avrebbe trattato un finanziamento per la Lega in vista delle Europee come ‘contropartita’ per una fornitura di petrolio. Non regge più alcuna minaccia di querela: Salvini deve spiegare, non può più scappare, come fa quando messo all’angolo e quando gli sfugge di mano il controllo della propaganda. Il Ministro dell’Interno non può permettersi questa pesante ombra che ne mina la credibilità. L’Italia deve sapere se la Lega, il partito che di fatto guida questo governo, sia al soldo ...

DiMarzio : Da #PauLopez a #Nkoulou passando per #Mancini: il punto sul mercato in entrata della #Roma?? - ilnapolionline : Il diktat è chiaro e la motivazione lo è altrettanto: quando più di un calciatore viene in pressing sul pallone - romi_andrio : RT @RSInews: Valichi, Monteggio in pressing Il Municipio potrebbe chiedere l'appoggio di altri comuni per stimolare Berna a Bellinzona sul… -