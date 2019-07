Pagamento carta di credito | piccoli importi | cosa cambia dal 2020?

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)didal? Sembra che lo Stato sia sempre più determinato a far diminuire l’utilizzo del contante, a vantaggio di altri sistemi dicome bancomat e carte di. La prospettiva è infatti che a partire dall’uso delle carte sia applicato anche nei casi didiesigui e tutto in forma gratuita. Vediamo allora quali sono le novità previste per il prossimo anno. Se ti interessa saperne di più circa i controlli del Fisco sulle finte partite IVA per flat tax, clicca qui.di: cheè in programma? Potrebbe trattarsi di una piccola rivoluzione. Il Governo sta infatti pensando di introdurre, nella prossima legge di bilancio, alcune importanti novità di ambito fiscale, tra cui quella con la quale sarebbe data notevole spinta aldie ...

missionline : RT @ANIASA_: Carta di credito? Bancomat? Conto online? Informatevi su quali sono i metodi di pagamento accettati e quando vi verrà prelevat… - nuvoledacciaio_ : @cvrlyirwin @IlVeroUltimo Scusa anche a me non accetta la carta e mi dice tipo pagamento fallito, come hai fatto? - carlopedata : RT @ANIASA_: Carta di credito? Bancomat? Conto online? Informatevi su quali sono i metodi di pagamento accettati e quando vi verrà prelevat… -