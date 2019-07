LIVE Svitolina-Halep | Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 1-6 | la rumena conquista il

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Errore di rovescio per. 1-6 PRIMO SET PER SIMONA! Alla fine chiude laper 6-1 dopo 44 minuti di gioco. A-40 Ancora un set point per. 40-40 Buona prima di servizio della. 40-A Brutto errore di dritto die palla break per. 40-40 Doppio fallo di. A-40 Altra palla corta vincente di. Terzo set point. 40-40perde gli appoggi e mette il dritto in corridoio. 40-30 Set point per Simona. 30-30 Solito schema diche muove l’ucraina e poi con il dritto trova il lungolinea vincente. 15-15 Bel dritto di. 1-5 NUOVO BREAK DI! Primo set ormai al sicuro per la. 0-40 Brutto errore di. Tre palle break per la. 0-30chiude con una volée alta di dritto. 1-4 Simonatiene bene il servizio. 40-15 Palla corta vincente ...

