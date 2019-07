Juventus | due ipotesi di formazione per Sarri | 4-3-1-2 o schema in stile Napoli

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sta nascendo la nuovadi Maurizio. Il tecnico napoletano sta lavorando senza sosta per la prossima stagione e starebbe pensando ad una squadra iper-offensiva.potrebbe decidere di alternare il 4-3-1-2 che ha utilizzato durante la sua stagione ad Empoli e il 4-3-3, con il quale ha sbalordito tutti al. Non si esclude, comunque, chea volte usi il 4-2-3-1,al quale molto spesso si è affidato Massimiliano Allegri. In ogni caso, molto dipenderà anche dal calciomercato estivo. La, infatti, sta trattando alcuni giocatori che potrebbero rivelarsi molto importanti in caso di arrivo a Torino, a partire da De Ligt dell'Ajax. Attenzione anche al possibile arrivo di Federico Chiesa, giocatore molto apprezzato da Maurizioe dalla dirigenza bianconera, per il quale, però, servirebbero almeno settanta milioni di euro. Per quanto riguarda la ...

pisto_gol : ?? La Juventus vuole Icardi, e lo vuole al suo prezzo. Zhang-che disse “Mai alla Juve” ha due strade: o lo tiene-ma… - forumJuventus : La Stampa: 'Commisso non cambia idea, ma la Juventus preme per Enrico Chiesa, offrendo al talento viola un contratt… - forumJuventus : Raiola al De Telegraaf: 'E' tutto fatto tra noi e la Juve per De Ligt, attendiamo l'accordo definitivo tra i due cl… -