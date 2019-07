Il mancato accordo sull’autonomia e la tensione nello stretto di Hormuz

L’Atletico vuole sfruttare il mancato (per ora) accordo tra Napoli e Real per James : Non solo all’Atletico Madrid interessa James Rodriguez, ma vorrebbe anche concludere in fretta la trattativa con il Real. Il club di Florentino Perez, però, secondo quanto scrive Diario As, non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente e preferirebbe trattare con il Napoli. Il club partenopeo, tuttavia, nonostante il sì del colombiano, vuole ottenere il trasferimento con un prestito, mentre l’Atletico sarebbe disposto a ...