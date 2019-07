Guida Pokémon GO al Raid di Mewtwo Corazzato | le strategie per trionfare

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Da ormai tre anni,GO è uno dei videogiochi mobile più giocati e apprezzati di sempre. Tanto su dispositivi iOS quanto su quelli Android. Merito di una Niantic Labs in stato di grazia, che ha continuato a credere nel suo progetto in realtà aumentata dedicato alle creature tascabili a marchio Nintendo, aggiornandolo costantemente con contenuti sempre nuovi e tante attività inedite, nonostante parte del team sia attualmente impegnato sul "cugino" Harry Potter Wizards Unite, sbarcato da una manciata di settimane su smartphone e tablet. L'ultima grande novità diGO arriva proprio oggi, 11 luglio 2019, e fa rima con ildedicato a, in cui potremo tentare di sconfiggere e subito dopo catturare questa particolare versione della creatura tascabile numero 150, una delle poche che, nell'universo narrativo dei, è stata creata dall'uomo. Per ...

