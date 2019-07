Gli zaini più belli da portare in vacanza

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Se state per partire o manca davvero poco, ecco glipiùe trendy daincon voi. Pratici e perfetti per ogni tipo di esigenze e tipo di destinazione, dal mare alla montagna, compresi i viaggi per visitare città vicine o lontane, sono l’accessorio più amato non solo dai più giovani. Lo zaino è un autentico must-have, protagonista da diverse stagioni, sia sulle passerelle più prestigiose, sia in strada. È molto amato non solo da chi segue la tendenza street-style, ma anche da chi si sposta in bicicletta, in moto e da tutti coloro che si sono stancati della solita valigetta ventiquattrore. Un tipo di accessorio che, a maggior ragione in estate, non può proprio mancare. Per chi lo ama maxi, per riempirlo a più non posso, suggeriamo in nuovo zaino VLTN City Valentino Garavani in nylon con chiusura con patta e ...

ilpost : Tra i nostri acquisti del mese c'è una cosa utilissima per chi viaggia solo ed esclusivamente con gli zaini e odia… - LapisEdizioni : Finalmente le #ferie si avvicinano... che ne dite di riempire gli #zaini dei più piccoli di belle #letture (e non s… - paiconfleva : RT @conamorechiara: Io mi schifo addirittura a posare sul letto la borsa o gli zaini perché spesso li poggio a terra nei posti più disparat… -