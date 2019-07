Formula 1 – Ancora scintille fra Leclerc e Verstappen! La stoccata di Charles | “io le

Formula 1 - vince ancora una volta la Mercedes : bocciata la richiesta di tornare alle Pirelli 2018 : Ha prevalso il no nel corso della riunione avvenuta questa mattina a Spielberg, dunque non si tornerà alla specifica del 2018 Mattinata importante a Spielberg, i rappresentanti delle dieci scuderie si sono riuniti insieme a Ross Brawn e Mario Isola per discutere sulla possibilità di tornare agli pneumatici Pirelli del 2018 , ripristinando la specifica di battistrada della scorsa stagione per interrompere il dominio della ...

Formula 1 - Vettel tiene i piedi per terra : “sessione interessante - ma c’è ancora gap da recuperare sulla Mercedes” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo le due sessioni di libere in Canada, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Si è conclusa positivamente la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada per la Ferrari, che ha messo le proprie monoposto davanti a tutti con Leclerc a precedere Vettel. Photo4/LaPresse Risultati soddisfacenti che tuttavia non ingannano il quattro volte campione del mondo, conscio del fatto che ci ...