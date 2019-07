Diletta Leotta a Ibiza con King Toretto! il campione di pugilato Daniele Scardina

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il settimanale "Spy" entra in possesso di alcuni scatti esclusivi che ritraggono(di spalle) in compagnia di, detto "Toretto", ildel mondo supermedi di. A, scrive il settimanale, c'è uno scambio di tenerezza in corso tra i due ma va precisato, ad onor del vero, che le foto fornite dal settimanale sono tutte di spalle e, mentre si riconosce chiaramente il pugile, è difficile riconoscere con certezza che la ragazza bionda di spalle sia davvero. In queste foto pubblicate da Spy, il tatuatissimo pugile e la conduttrice di Sky passeggiano abbracciati dopo aver trascorso la serata al Liò.ha lasciato lo scorso giugno Matteo Mammì, ritornando quindi single, la più ambita dell'estate tra calciatori, musicisti e personaggi televisivi. Tra Francesco Monte e Mario Balotelli, sono arrivate anche le rose rosse da un misterioso ammiratore negli studi di Radio 105. Così, adesso è il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 12 luglio, a pubblicare nuovi elementi in esclusiva che lasciano pensare cheabbia trovato di nuovo l'amore. Quegli atteggiamenti affettuosi nei confronti del pugile, non lascierebbero dubbi.