Amore al capolinea tra Paola e Federico Rossi | la modella potrebbe essere stata tradita

(Di venerdì 12 luglio 2019)Di Benedetto esi sono lasciati. L’annuncio è arrivato direttamente dallaattraverso il suo profilo social. Senza troppi giri di parole l’ex Madre Natura tramite una Instagram Story si è confidata con i suoi follower: “La mia storia consi è conclusa”.poi ha proseguito: “Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla”. La giovane ha parlato di 'mancanza di rispetto' ed ha aggiunto di voler dedicare del tempo alla cura della sua mente e della sua anima. Il messaggio diè terminato con un appello ai suoi fan: “Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato almeno per me.” In effetti, i follower più attenti hanno notato un drastico dimagrimento della. Le parole diDi Benedetto hanno colto tutti di sorpresa. Fino alla scorsa settimana, i due giovani sembravanofelici e spensierati. Ai pettegolezzi di una ...

