Advance sim va in liquidazione coatta su proposta della Banca d’Italia

(Di giovedì 11 luglio 2019) La società di consulenzaSim è stata messa inamministrativa con decreto del ministero dell’Economia sud’Italia e con il parere conformeConsob. Lo ha reso noto il 10 luglio via Nazionale, che ha nominato l’avvocato Luca Maria Blasi commissario liquidatore e ha scelto come componenti del Comitato di sorveglianza Enrico Ajello, Emanuele Cusa e Federico Loda. La gestioneSim è ora affidata agli Organi liquidatori, sotto la supervisione di Bankitalia.Sim, che era guidata da Luca Pierazzi, era iscritta dal 2016 nel registro dei Nomad (Nominated Adviser) di Borsa italiana, società che accompagnano le aziende nella quotazione a Piazza Affari occupandosidue diligence e supportandole nella redazione del documento di ammissione, oltre a fornire consulenza sugli adempimenti previsti. Nel ruolo di Nomad ...

