Accordo Adnkronos-Europa Press

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 10 lug. () – Notizie di agenzie in tempo reale, qualità ed evoluzione dell’informazione, servizi di comunicazione in ambito digitale, un comune progetto di sviluppo europeo: sono questi i primi obiettivi di unstrategico globale tra la spagnolae l’, che hanno firmato undi cooperazione di lungo periodo che coinvolge le rispettive strutture a vari livelli e per diverse competenze e professionalità.L’nasce da una comune visione sul ruolo del giornalismo di qualità, contrapposto al dilagare dell’informazione non verificata, abbinato al forte desiderio condiviso di sostenere i più alti livelli di giornalismo in. Da leader nazionali,desiderano consolidare il proprio ruolo nella società ed estendere il proprio raggio d’azione a livello internazionale, ...

