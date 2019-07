Test Invalsi | debutto da incubo per i maturandi | Tra Nord e Sud c’è un abisso | specie in

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Le prove per la valutazione delle competenze di base, colin quinta superiore, per la prima volta coprono l’intera carriera scolastica dei ragazzi. Dai dati, emerge un forte divario trae Sud

eziomauro : Test Invalsi, il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo d'Italiano. E al Sud 8 su 1… - repubblica : Test Invalsi, il 35% degli studenti di terza media non capisce un testo d'Italiano. E al Sud 8 su 10 in ritardo sul… - petergomezblog : Test Invalsi, divari Nord-Sud soprattutto in matematica. “Opportunità diseguali” -