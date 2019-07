Scuola | autonomia differenziata ultime notizie | ‘ministro Bussetti | c’è un impegno messo

Scuola - Matteo Salvini annuncia : ‘Autonomia? Siamo pronti’ : La questione legata all’autonomia differenziata e alla regionalizzazione continua ad essere al centro del dibattito del personale scolastico. Più volte il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha voluto rassicurare tutti, affermando che la Scuola è una sola e che non esisterà mai una Scuola del Nord e una Scuola del Sud. Fatto sta che il partito del Carroccio procede spedito verso la realizzazione concreta del progetto, così come ...

Scuola - il caso della docente sospesa di Palermo : cosa sarebbe successo con l”autonomia differenziata’? : Non si spegne l’eco delle polemiche sul caso della professoressa di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Il articolo di Rossella Latempa sul ‘Manifesto’ pone l’attenzione a quello che sarebbe successo se la Scuola pubblica italiana si fosse trovata in ‘regime di autonomia differenziata’? Eh si, perché il progetto della Lega, ‘pronto ad arrivare in Consiglio dei ...