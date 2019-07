Salto con gli sci | Nazionali maschili e femminili in raduno a Predazzo

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nonostante le temperature calde, non si fermano i raduni di preparazione per quanto riguarda gli sport invernali. Nelle prossime settimane asaranno protagonisti gli azzurri delcon gli sci. Da giovedì 11 a sabato 13 luglio spazio alla Nazionale maschile: convocati Alex Insam, Daniele Varesco e Federico Cecon, con loro ci sarà l’allenatore responsabile Andrea Morassi. Settimana successiva dedicata alle donne, da giovedì 18 a domenica 21 luglio: Manuela Malsiner, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, assieme all’allenatore responsabile Janko Zwitter e il tecnico materiali Sebastian Colloredo. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: By Christian Bier – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

AndreaMicone : RT @DavideTranchida: @AdamSic58 @Maicuntent96 Ai dettagli con un algerino non sono mai tranquillo.... al mare una volta mi saltò una tratta… - matteo_milan91 : RT @DavideTranchida: @AdamSic58 @Maicuntent96 Ai dettagli con un algerino non sono mai tranquillo.... al mare una volta mi saltò una tratta… - InteMarco : RT @DavideTranchida: @AdamSic58 @Maicuntent96 Ai dettagli con un algerino non sono mai tranquillo.... al mare una volta mi saltò una tratta… -